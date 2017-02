Live Vragenuurtje in de Kamer: België moet ontwikkeling van verlichte islam ondersteunen

15:29

Op naar een 'verlichte islam'?

Er wordt verder gegaan over het OCAD-rapport over de opmars van de radicale islam in België.

Georges Dallemagne (cdH): 'Het is een onrustwekkend verslag. De vraag is: wanneer gaat men dit probleem van het wahabisme ernstig nemen en de financiële stromen stopzetten. Wanneer zorgt men ervoor dat andere landen niet langer een invloed hebben in de islam in België?'

Koen Metsu (N-VA): 'Het gewelddadig salafisme is als een sekte die een virus loslaat op een hele gemeenschap. Zij hebben het op die gemeenschap gemunt. De maatschappij moet zich aanpassen aan de islam van 1.400 jaar geleden. Dan mag je vrouwen slagen en verkrachten, dan mag je homo's van torens gooien.'

'Dat zal niemand hier dulden.'

Philippe Pivin (MR): 'Jarenlang al is het zo dat de MR krachtige maatregelen vraagt om tegen de haatpredikers te kunnen ageren. Een duidelijk integratietraject, een versterkte controle met alles wat te maken heeft met deze indoctrinatie. We weten dat die maatregelen noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een verlichte islam in België, waar de gematigde moslims bij worden ondersteunt.'

Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): 'Het salafisme is zich binnen onze moskeeën en islamcentra aan het ontwikkelen. Dat is ongehoord. Islamologen zeggen dat België achterop hinkt in de strijd tegen salafisme en de ondersteuning van een in ons land onderontwikkelde verlichte islam.'