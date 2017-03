Vragen bij snelle persconferentie De Wever

Sprak Antwerps burgemeester Bart De Wever voor zijn beurt, donderdagnamiddag op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie na het incident met een dolle chauffeur in hartje Antwerpen eerder op de dag?

De Wever en korpschef Serge Muyters van de Antwerpse politie wekten met hun persconferentie op z'n minst de indruk dat er mogelijk een aanslag verijdeld was in de stad, maar een dag later roept die versie van de feiten pertinente vragen op.

De chauffeur, een 39-jarige Fransman van Tunesische afkomst, was zo zwaar onder invloed dat hij uren na zijn dollemansrit nog niet ondervraagd kon worden. Hij stond in Frankrijk noch in België geseind als geradicaliseerd. Bij de Franse politiediensten was hij wel gekend in verband met drugs, verboden wapenbezit en geweld. Het is best mogelijk dat de beweegredenen van de man moeten gezocht worden in de richting van banditisme veeleer dan (islamitisch geïnspireerd) terrorisme.

Maar dat moet het onderzoek dus nog uitwijzen en het federaal parket wil daar voorlopig geen enkele commentaar over kwijt. 'Wij gaan alvast niet voor onze beurt spreken,' zo luidt het in een reactie aan Knack.be.

Genegeerd

Heeft De Wever dan te vroeg gecommuniceerd? Is hij gegaan voor de 'snelle politieke winst', is er sprake van 'overhaaste' communicatie zoals commentaren in onder meer De Morgen en Het Laatste Nieuws suggereren?

Tegenover Knack.be bevestigt het federaal parket dat het aan de woordvoerder van burgemeester De Wever heeft gevraagd om nog niet te communiceren. 'Blijkbaar heeft hij die vraag naast zich neergelegd', luidt het daar.

Veel vragen

Intussen blijven de beweegredenen van de dolle chauffeur dus een mysterie. De man reed omstreeks 11 uur donderdagochtend met een rode Citroën C5 met Franse nummerplaat aan hoge snelheid de winkelstraat Meir op en bracht daarbij verschillende voetgangers in gevaar. Het Snelle Respons Team van de Antwerpse politie kon hem uiteindelijk onderscheppen en de chauffeur oppakken.

Zeker is dat de man zwaar onder invloed was en dat in zijn wagen verschillende steekwapens, een riotgun en een bus met onbekende inhoud zijn gevonden. Dat bevestigt het federaal parket.

Het gaat naar verluidt om de 39-jarige Mohamed R., een Fransman van Tunesische afkomst die in Frankrijk woont. Volgens onbevestigde berichten was hij een dag eerder al opgepakt, maar vrijgelaten. Verschillende media melden dat er woensdagavond een incident in Antwerpen was met zijn Franse vriendin, die op straat werd aangetroffen met bebloed gezicht. Zij vertelde dat ze was overvallen en daarbij een kopstoot had gekregen. Even later kwam Mohamed R. ter plaatse. De vermoedens dat hij zelf zijn vriendin had aangevallen, werden door haar ontkend. De man werd opgepakt omdat hij geen geldige papieren had, hij had naar verluidt enkel een Tunesisch paspoort. Na zijn vrijlating kreeg hij het bevel om het land te verlaten.

Op sociale media circuleert ook het gerucht dat de man afgelopen week in Rotterdam reeds was opgepakt en vervolgens het bevel kreeg om Nederland te verlaten.