VR-mobiel sensibiliseert voor risico's gsm-gebruik achter het stuur

"Eén op de drie van de bestuurders geeft toe dat ze af en toe bellen achter het stuur en twee op de drie geeft toe dat ze af en toe hun smartphone gebruiken", zegt Werner De Dobbelaar van de VSV. "Eén op de zes gebruikt in minstens de helft van de ritten de gsm in de hand, dat is de groep met het hoogste risicoprofiel en van de mensen die met een bedrijfswagen rijden, zit één op de drie in die groep. Zij voelen vaak ook sociale druk om altijd bereikbaar te zijn."

Die afleiding leidt tot langere reactietijden, waardoor ook de stopafstand vergroot, tot minder controle over het voertuig en minder aandacht voor relevante zaken in het verkeer. De VSV gaat nu met de VR-mobiel langs bedrijven en evenementen trekken om bestuurders voor die gevaren te sensibiliseren.

Minister Ben Weyts mocht zondag als een van de eersten de test afleggen. In het eerste scenario, een familie die op reis gaat, had hij een reactietijd van 1,9 seconden en een stopafstand van ongeveer 90 meter, in het tweede een stopafstand van 61 meter. "Jaarlijks vallen in Vlaanderen tientallen verkeersdoden en gewonden omdat bestuurders afgeleid zijn", zegt de minister. "Een veiliger verkeer begint bij weggebruikers die zich goed bewust zijn van alle mogelijke gevaren. Op deze manier, met de VR-mobiel, beleef je die gevaren ook echt en word je er maar al te goed van bewust."