Voorzittersdebat: Beke en Rutten nemen het op voor Meyrem Almaci

Geen enkele van de drie Vlaamse partijen in de federale regering toont zich echt enthousiast over het akkoord rond rechtvaardige fiscaliteit dat vorige week werd gesloten. 'Bij een compromis moet je soms maatregelen nemen waar je aan twijfelt, waarvan je niet denkt dat het een goede maatregel is', zei Bart De Wever (N-VA). 'Je moet het zien in het kader van een globaal akkoord', aldus Wouter Beke (CD&V), die er onmiddellijk aan toevoegde dat zijn partij in een volgende regering wil inzetten op een volwaardige dual income tax.

De Antwerpse studentenvereniging LVSV slaagde er dinsdag, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, een eerste keer in om alle Vlaamse partijvoorzitters rond de tafel te krijgen. Voornaamste gespreksonderwerp was de samenhang van de federale coalitie.

In die regering werd vorige week een akkoord gesloten over de invoering van een taks op effectenrekeningen. Die moest het sluitstuk vormen van het zomerakkoord, met daarin ook de verlaging van de vennootschapsbelasting. 'Je gaat mij niet enthousiast horen worden over een nieuwe belasting, maar in een regering is het geven en nemen', zei Gwendolyn Rutten (Open VLD) daarover. 'Het is wel zo dat de belasting echt gericht is op grote vermogens, het is een miljonairstaks.'

CD&V-voorzitter Wouter Beke kijkt nu vooral naar 2019: 'Dan wordt de dual income tax voor ons een belangrijke pijler. Inkomen uit arbeid moet dan progressief worden belast en inkomen uit vermogen lineair. Daarnaast moet er ook een sociale hervorming komen. Er moet een sociale bescherming zijn voor iedereen, maar wie gaat werken moet een extra bescherming kunnen opbouwen.'

Het zomerakkoord blijft daarmee een schietschijf voor de oppositiepartijen. 'Economen maken unisono brandhout van deze maatregel, dit is al een stuk van de begroting dat zeker niet zal kloppen', zei Meyrem Almaci van Groen. 'Wat mij het meeste stoort is dat je een jaar voor de lokale verkiezingen al ziet dat er geen echt akkoord meer kan worden gesloten', aldus SP.A-voorzitter John Crombez.

Almaci beledigd door Vlaams Belang

Beke en Rutten hebben het tijdens het voorzittersdebat opgenomen voor hun collega Meyrem Almaci. Die werd vorige week door Vlaams Belang als voorbeeld van een ongewenste immigrant gebruikt.

Zo werd Almaci afgelopen week gebruikt in een tweet van Vlaams Belang. De partij maakte een lijstje van dingen die we hadden kunnen krijgen voor ons belastinggeld, 'maar we kregen enkel immigranten.' Daarbij stond onder meer een foto van de Groen-voorzitster.

'Jij komt nog niet tot de enkels van Meyrem', beet Gwendolyn Rutten haar Vlaams Belang-collega Tom Van Grieken toe. 'Welke boodschap geef je aan al die mensen die samen aan de toekomst bouwen?', vroeg ze hem. 'We kunnen de sociale zekerheid enkel betaalbaar houden met jobs, en van mij mag iedereen naar hier komen, als men hier komt om te werken.'

Ook Wouter Beke reageerde met afschuw. 'Het is degoutant dat men mensen als Meyrem Almaci misbruikt. Mensen die hier geboren zijn, gestudeerd hebben en bijdragen om uw partijfinanciering te betalen', aldus de CD&V-voorzitter.

Weinig begrip voor tweets Francken

Weinig begrip was er verder voor de recente tweets van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 'We zijn het eens over de aanpak van de asielcrisis, maar die eensgezindheid wordt ondermijnd door de communicatie', zei Beke. 'Dat is nu eenmaal de politieke arena', nuanceerde Bart De Wever. 'Als je zegt dat het vroeger beter was, is je geheugen gewoon slecht.' De N-VA-voorzitter houdt zich overigens bewust afzijdig op de sociale media: 'Als ik alles wat in mij opkomt online zou zetten, zou ik zelf binnen 48 uur ergens asiel moeten gaan aanvragen.'

Peter Mertens van PVDA hoopt dat het allemaal bij woorden blijft. 'Niemand wil dat het debat ooit overgaat van verbaal in fysiek geweld. We mogen van geluk spreken dat dat in ons land nog niet het geval is, maar er is alleszins een verharding van het debat aan de gang', besloot hij.