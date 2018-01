Voorstelling boek 'De Illegale Ghelamco Arena' afgelast na bedreigingen aan het adres van de auteur

"Het stof moet nu eerst wat gaan liggen. Als er nog een voorstelling komt, zal dat alvast niet in Gent zijn," aldus de auteur. Vandewalle laat ook weten dat er nu als beslist is tot een tweede druk van het boek door de vele bestellingen die binnengelopen zijn

Een voorpublicatie van het boek zaterdag in Het Laatste Nieuws maakte zaterdag veel emoties los in Gent. In het boek stelt Vandewalle onder meer dat het stadsbestuur de wet op de overheidsopdrachten niet gevolgd heeft ,en dat de Ghelamco Arena daardoor illegaal gebouwd is. De bedreigingen die Vandewalle via sociale media ontving, komen naar verluidt van supporters van AA Gent.