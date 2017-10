Voorpublicatie uit de biografie van Léon Degrelle, de führer van Bouillon

Toen rexistenleider Léon Degrelle in 1994 overleed, verhinderde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback dat zijn as uitgestrooid zou worden aan de oevers van de Semois. Of toch niet? Volgens een nieuwe biografie door Bruno Cheyns, specialist van de Waalse collaboratie, werd Degrelles laatste wens in 2006 alsnog werkelijkheid. Een selectie.