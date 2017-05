Voorpost betoogt aan ambassade Groot-Brittannië tegen radicale islam en aanslagen

Een 15-tal manifestanten ontrolde Vlaamse vlaggen en spandoeken en riep leuzen als "Geen jihad in onze straat", "Brittannië, Brittannië, doe uw plicht, doe vandaag uw grenzen dicht", en "Wij zijn het moe, grenzen toe". Er werd ook een rookbom ontstoken.

De protestactie van de Vlaams-nationalisten is een reactie op de aanslag in het Britse Manchester, eerder deze week, die het leven kostte aan 22 mensen. "Dit is de zoveelste aanslag op rij, wij zijn het meer dan beu", zegt Nick Van Mieghem van Voorpost. "De Europese grenzen moeten dicht en zeker die van Groot-Brittannië. Als het Verenigd Koninkrijk zijn grenzen sluit, zullen wij aan onze Vlaamse kust en in Noord-Frankrijk ook veel minder last hebben."

De aanslagen zijn volgens de manifestanten ook de schuld van de lakse politici. "Ik heb echt het gevoel dat we onze kinderen naar de slachtbank leiden", zegt een andere betoogster. "Opnieuw moeten we onze solidariteit tonen met de slachtoffers van een aanslag en opnieuw was de dader van die aanslag gekend bij politie en gerecht. Hopelijk kunnen we nu huiszoekingen en arrestaties doen voor zo iemand een aanslag pleegt."

Ook het migratiebeleid van de Europese Unie krijgt er van langs. "Al jaren komen ze met honderdduizenden tegelijk Europa bezetten en wij zetten maar onze grenzen open", klinkt het. "Integratie is een leeg woord geworden, we moeten alleen maar wijken voor hun barbaarse en middeleeuwse gewoonten."