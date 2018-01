Voormalige Gentse politiewoordvoerder nieuwe kandidaat Open Vld

Manuel Mugica Gonzalez, de voormalige woordvoerder van de Gentse lokale politie, is de nieuwe kandidaat voor Open Vld in Gent voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakte lijsttrekker Mathias De Clercq woensdagmorgen bekend. 'Veiligheid wordt een speerpunt van onze campagne en de bekendste flik van Gent en daarbuiten staat daar symbool voor', zegt De Clercq.

Mugica Gonzalez krijgt 'een zeer prominente rol', zegt De Clercq. 'De beslissing over de plaatsen valt pas eind april of begin mei. Ik ben heel vereerd met zijn komst. Veiligheid wordt een speerpunt van onze campagne en de bekendste flik van Gent en daarbuiten staat daar symbool voor. Met de glimlach waar het kan, kordaat wanneer het moet. Hij zal onder meer zijn schouders zetten onder het luik veiligheid in ons programma om van Gent een nog veiligere en aangenamere stad te maken.'

De voormalige woordvoerder zegt dat hij "nog niet aan rusten toe is". 'Ik wil de ervaring en expertise die ik opgedaan heb, verzilveren bij de verkiezingen. Ik heb heel veel gekregen van de Gentenaren en ik heb veel goesting om hem iets terug te geven. In een mandaat, als ze me willen. Mathias is de meest geschikte man om de fakkel over te nemen. Ik heb hem meegemaakt als plaatsvervangend burgemeester en hij gaat ons korps, dat al goed is, nog beter maken. Ik wil inzetten op digitalisering en modernisering van ons politiekorps. Ik wil graag de stem blijven van mijn vroegere collega's, die ik nog steeds een bijzonder warm hart toedraag.'

Mugica Gonzalez was van 2011 tot oktober vorig jaar woordvoerder van de lokale politie en ging toen na een 38-jarige carrière met pensioen. 'Manuel Mugica Gonzalez kwam in 1980, na twee jaar beroepsvrijwilliger te zijn geweest bij de Zeemacht, in dienst bij de Gentse politie', zegt Open Vld Gent. 'Na 7 dienstjaren op interventie volgde hij de Officiersopleiding en ging nadien aan de slag bij de Verkeersdienst. In 1991 richtte hij de Migrantendienst op bij de politie, een absolute primeur toen. In 1995 ging hij aan de slag op het kabinet van schepen Sas van Rouveroij. In 2001 keerde hij terug naar de politie, naar de dienst Externe relaties en nadien de dienst Preventie.'