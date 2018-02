Voormalig woordvoerder Luc Demullier stapt uit N-VA: 'Pesterijen hielden niet op'

Luc Demullier, oud-hoofdredacteur van Het Volk en gewezen woordvoerder, stapt uit de N-VA. Dat kondigt hij woensdag op BRUZZ aan. 'Ik ben uit de partij gestapt omdat ik de tegenwerking binnen mijn afdeling kotsbeu was. De pesterijen hielden niet op', zegt hij. Demullier wijst naar Vlaams parlementslid en senator Karl Vanlouwe, maar die ontkent. 'Zijn ontslag heeft te maken met het feit dat hij zelf geen werk meer had', stelt Vanlouwe die verwijst naar het feit dat Demullier zijn baan op het kabinet-Demir kwijt geraakt was.

Luc Demullier was woordvoerder van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans en staatssecretaris Elke Sleurs. Maar door haar opvolgster werd hij aan de kant geschoven: 'eerst drie maanden thuis vanaf eind juni 2017, dan eind september aan de deur. Het heeft tot mijn beslissing geleid', klinkt het bij BRUZZ. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 haalde Demullier een zitje in de gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem. Hij had naar eigen zeggen de hoogste penetratiegraad van zijn partij in de 19 Brusselse gemeenten. Hij haalde 280 stemmen tegen 238 voor Vanlouwe in Ganshoren. Bij de laatste Kamerverkiezingen was hij goed voor bijna 3.000 voorkeurstemmen.