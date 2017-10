Voormalig ondervoorzitter Jong N-VA Dylan Vandersnickt overleden

Dat meldt website Sceptr. Vandersnickt was acht jaar actief bij de N-VA, maar stapte eerder dit jaar op uit de partij. Aanleiding daarvoor was een cartoon die hij op de sociale media gepost had, en waarvoor hij zware kritiek kreeg. Op de cartoon was te zien hoe een lid van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, verkracht werd door een vluchteling.

'Ik geef toe dat het gebruik van de gezichten veel te persoonlijk was, dat was een fout', zei Vandersnickt destijds over de cartoon in De Afspraak. 'Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden aan de twee personen, maar men heeft rond de hele zaak te veel spel gemaakt.'

Vandersnickt engageerde zich sinds kort in de nieuwe Vlaams-nationalistische organisatie 'Schild & Vrienden', die volgens de Facebookpagina de belangen van de Vlaamse jeugd behartigt.

Dries Van Langenhove, oprichter van Schild & Vrienden, zegt aan Sceptr geschokt te zijn door het heengaan van Vandersnickt. '"Schild & Vrienden" is een steunpilaar kwijt, maar de idealen van Dylan leven voort. Wij gaan door, meer vastberaden dan ooit.'