Voormalig MR-minister Jamar vangt migranten uit Maximiliaanpark op

Luiks provinciegouverneur en oud-MR-minister Hervé Jamar huisvest samen met zijn echtgenote migranten uit het Maximilaanpark. Dat schrijft Le Vif. Catherine Robert, de echtgenote van Jamar, is erg actief bij de burgerbeweging 'Hesbaye, terre d'accueil'. Het koppel herbergt vluchtelingen uit het Maximiliaanpark in Brussel en biedt hen 'onderdak, een beetje warmte, rust en wat respijt', kwam Le Vif op de website van Robert te weten.

'Ik ben niet gebonden door de plicht tot terughoudendheid, dus ja, ik durf. [...] Ik hoop dat het wetsontwerp over de woonstbetredingen door de verkozenen van mijn kleur niet gestemd zal geraken, en dat ze aantonen dat ze echt menselijk zijn, vrij kunnen denken en neen zeggen. Enkel dan kan ik fier zijn op mijn partij', schreef Catherine Robert op 20 januari op haar pagina, aldus Le Vif.

Hervé Jamar was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Dinsdag hadden de MR-Kamerleden Françoise Schepmans en Richard Miller zich aangesloten bij de vraag van Senaatsvoorzitster Christine Defraigne (MR) om het ontwerp te amenderen. In kringen rond premier Charles Michel was te horen had hij discrete contacten zal hebben zodra hij terugkeert uit Rusland woensdagavond, om rekening te houden met de verschillende opmerkingen op de tekst, onder meer van de onderzoeksrechters. Hij wil ook 'de druk verminderen'.