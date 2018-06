Voormalig bouwmeester wint rechtszaak tegen overheid

Dat schrijft De Standaard donderdag.

'Iemand die onterecht zijn rechten werden afgenomen, heeft drie jaar geknokt om de brutale leugens van een overheid te weerleggen', zegt architect Peter Swinnen (46). 'Er is nu objectief recht gesproken en dat stemt hoopvol. Voorts wens ik aan deze zaak geen energie meer te spenderen.' Dat is de korte reactie van Swinnen, van 2010 tot 2015 Vlaams Bouwmeester, aan De Standaard.

Woensdag liet hij in een interview met Knack optekenen dat hij zijn strijd tegen de Vlaamse Gemeenschap gewonnen heeft. Dat bericht werd door hemzelf en door het kabinet van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) aan De Standaard bevestigd.

Het arrest is al begin dit jaar door het Brusselse arbeidshof geveld en bleef tot nu onder de radar. Het ging om een uitspraak in hoger beroep, waartegen de overheid niet in cassatie gaat. 'Volgens die uitspraak was het ontslag om dringende redenen niet gegrond', zegt het kabinet-Bourgeois. 'We nemen daar akte van en zijn nog steeds van mening dat een ontslag terecht was, op basis van het verslag van Audit Vlaanderen.'

In het arrest staat dat de Vlaamse Gemeenschap veroordeeld is tot de betaling van een opzegvergoeding, omdat ze de samenwerking met de bouwmeester voortijdig beëindigd heeft. Volgens De Standaard gaat het om meer dan de vijf maanden wedde die Swinnen contractueel nog te gaan had. Geen van de partijen geeft verder details over de vergoeding.