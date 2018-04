'Voor veel Franstaligen is prins Laurent een anti-establishmentfiguur'

Vorige week donderdag, kort na middernacht, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers beslist 15 procent van prins Laurents dotatie in te trekken. Die sanctie krijgt hij omdat hij zonder toestemming van de regering een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade. Toch geniet de balorige prins ook in Franstalig België nog veel sympathie, zegt Patrick Weber, die voor RTL het Belgische koningshuis opvolgt.

