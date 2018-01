Voor het eerst werkt helft van 55-plussers

De toegenomen werkzaamheid van ouderen heeft vooral te maken met de steeds striktere regels om met vervroegd pensioen te kunnen gaan. Daardoor blijven mensen langer actief op de arbeidsmarkt.

Terwijl in België de helft van de 55-plussers werkt, is dat in Duitsland 70 en in Nederland 66 procent. In beide landen was tien jaar geleden al de helft van de 55-plussers aan de slag.

Dat vertaalt zich ook in een fors hogere algemene werkzaamheidsgraad. Drie kwart van de 15- tot 64-jarigen is in Duitsland en Nederland aan het werk. In België geraken we niet verder dan 63 procent.