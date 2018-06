Voor eerst minimale dienstverlening tijdens 48 urenstaking bij spoor vanaf donderdagavond

De staking wordt meteen een eerste test voor de minimale dienstverlening bij spoorstakingen. Duizenden spoorlui van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel moesten ten laatste maandag (72 uur voor de staking) laten weten of ze zullen werken of niet. Op basis van de resultaten van die telling, die niet publiek gemaakt worden, werkt de NMBS een vervoersaanbod uit. Zodra die planning gemaakt is zal de spoorwegmaatschappij communiceren naar de reizigers.

Welke treinen zullen rijden is voorlopig nog niet duidelijk, maar een woordvoerder geeft toe dat de aandacht in de eerste plaats naar de IC-treinen zal gaan. 'Maar de rest bekijken we uiteraard ook.' Er zijn verschillende scenario's, gaande van alleen maar treinen op de grote assen tijdens de spitsuren, tot een scenario met ook treinen in de daluren.

Het treinaanbod wordt uitgewerkt op basis van de beschikbare mankracht en zal ten laatste 24 uur voor de aanvang van de staking bekendgemaakt worden. Dat moet de reiziger de mogelijkheid geven om zijn of haar verplaatsing te kunnen organiseren.

De bonden vechten de minimale dienstverlening aan voor het Grondwettelijk Hof. Ze druist volgens hen in tegen het recht op staken.

Verschillende kleinere bonden hadden ook stakingen rond deze periode aangekondigd tegen een voorstel tot herwaardering van de treinbestuurders, maar hun aanzeggingen werden om procedurele redenen door HR Rail geweigerd. Als ze toch nog willen staken, moeten ze een nieuwe aanzegging indienen. Staking is dan ten vroegste in juli mogelijk.