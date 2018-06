Voetbalstadion verhoogt onveiligheid in de buurt

Ook op dagen dat er geen wedstrijden worden gespeeld, grijpen meer misdrijven plaats, zo blijkt uit een analyse van criminaliteitsstatistieken in een straal van 1.250 meter rond het Jules Ottenstadion in Gent. Het aantal feiten daalde met 43 procent toen KAA Gent in 2013 naar de Ghelamco Arena verhuisde en het stadion werd gesloten.

Delen Toen het stadion nog in gebruik was, werden er bijna twee keer meer diefstallen gepleegd in de directe omgeving. Christophe Vandeviver, criminoloog UGent

De onderzoekers bestudeerden 16.425 inbraken, winkeldiefstallen, voertuigdiefstallen en diefstallen uit voertuigen die tussen 1 januari 2012 en 31 december 2014 plaatsvonden in Gent. Uit het cijfermateriaal blijkt dat het aantal delicten afnam tussen 2012 en 2014. De afname was het sterkst in de onmiddellijke omgeving van het voetbalstadion.

'De sluiting van het voetbalstadion zorgde ervoor dat er 43 procent minder vermogensdelicten gepleegd werden op niet-speeldagen in de omgeving van het stadion', zegt criminoloog Christophe Vandeviver van de UGent. 'Of anders gezegd: toen het stadion nog in gebruik was, werden er bijna twee keer meer diefstallen gepleegd in de directe omgeving.'

Als verklaring wijzen de onderzoekers op de regelmatig terugkerende grote bezoekersstromen die een voetbalstadion met zich meebrengt. Sommige bezoekers zijn gemotiveerde daders die tijdens het bezoeken van de buurt voor het bijwonen van een voetbalwedstrijd potentiële doelwitten opmerken. 'Tijdens voetbalwedstrijden zijn er veel bezoekers en is het politietoezicht verhoogd. Hierdoor ligt het niet voor de hand om criminaliteit te plegen op een wedstrijddag en gaan gemotiveerde daders op een ander moment het misdrijf plegen.'

Het onderzoek toont aan dat een verhoogd politietoezicht in de directe omgeving van voetbalstadions ook op niet-wedstrijddagen aan te raden is. Op die manier kan het veiligheidsrisico voor buurtbewoners beperkt worden. Ook bij het kiezen van locaties voor nieuwe voetbalstadions adviseren de onderzoekers om hiermee rekening te houden.