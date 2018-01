'Voeren N-VA, SP.A en Groen echt een 'moddercampagne'?'

'Ze zeggen dat ze een moddercampagne vrezen', zei de Antwerpse SP.A-voorman Tom Meeuws dit weekend over de N-VA. 'Wat ze blijkbaar bedoelen is: wij zullen met moddergooien. Een flinke bol klei met nog wat spijkers in.' Het klinkt als gezeur, en alleen al daarom is het een slechte verdediging - nog los van de ongepaste associatie met de spijkerbommen van de IS. Van al het geweeklaag op centrumlinks was het gezanik over het moddergooien misschien nog wel het ergste. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. En graag snel. Maar Meeuws wijst niet onterecht ook naar de overzijde: ook centrumrechts zit al een hele tijd te klagen over het niveau van het debat. Het was Bart De Wever, nochtans voorzitter van een zelfverklaarde flinke partij, die na de Fornuis-rel met vochtige ogen een jeremiade afstak over het 'politieke spel' van 'laag niveau'. Moddergooien doe je zelden in...