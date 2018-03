'Voedselbedrijven gebruiken buitenlandse labo's om probleempjes onder de mat te vegen'

Dat verklaart een Belgische laborant aan Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Als er iets mis is met een portie vlees of eieren, moet de producent dat - volgens de Europese regels - binnen de 48 uur melden aan het FAVV. In België is die meldingsplicht uitgebreid naar de Belgische laboratoria. Zo kan het FAVV controleren of bedrijven wel alle onregelmatigheden melden. 'En dus gaan sommige Belgische bedrijven met hun twijfelachtige stalen naar het buitenland', weet de laborant. 'Blijkt er dan toch een klein probleempje, dan kunnen ze dat eenvoudiger onder de mat vegen.'

Volgens verschillende laboranten gaat het niet om een marginaal probleem. 'Bijna alle kippenbedrijven die opnieuw opstartten na de fipronilcrisis, hebben hun analyses in Duitsland laten uitvoeren', zegt een van hen.

Het FAVV nuanceert. 'Ook als Belgische bedrijven stalen naar een buitenlands labo sturen en er daar problemen worden vastgesteld, is dat Belgische bedrijf nog altijd verplicht om ons dat te melden', legt woordvoerster Katrien Stragier uit. "Bedrijven die dat niet doen, riskeren vervolging."