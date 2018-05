'Voedselagentschap verspilt belastinggeld'

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft de afgelopen jaren 600.000 euro geïnvesteerd in twee softwarepakketten die uiteindelijk onbruikbaar en helemaal nutteloos bleken.

Het gaat om een mailprogramma dat door niemand werd gebruikt en een nieuw systeem om documenten te delen dat amper door ambtenaren werd toegepast en opnieuw vervangen werd door het 'oude', platform (SharePoint). Dat meldt Apache. De twee softwarepaketten maken deel uit van het digitaliseringsproject binnen het FAVV.

De twee softwarepakketen kostten samen 578.000 euro. In dat bedrag zit een kost voor de aankoop (170.000 euro), onderhoud voor drie jaar (102.000 euro), installatie (90.000 euro), consultancy (185.000 euro) en opleiding (31.000 euro).

'Je moet geen ICT-deskundige zijn om te zien dat dit verspilling van belastinggeld is en getuigt van slecht management', zegt Kamerlid Anne Dedry (Groen) aan Apache. Ze hoopt dat een audit meer duidelijkheid kan geven.

Fipronil

Daarnaast is de fipronilcrisis van vorige zomer binnen het FAVV nog steeds niet afgewend. Speurders van het Brusselse gerecht vielen dinsdagochtend binnen in het kader van een gerechtelijk onderzoek na een vermoeden dat verkeerde informatie werd verspreid over besmette eieren in 2017.

De fipronilcrisis ontketende in ons land een storm van verontwaardiging toen bleek dat de communicatie van het FAVV laattijdig, gebrekkig en zelfs tegenstrijdig was. De kippeneieren en afgeleide producten bleken in zowat 45 landen besmet met het voor de mens schadelijke insecticide fipronil.