Vlamingen zien datingapp Tinder als een leuk tijdverdrijf

Het goede oude 'avondje uit' is in Vlaanderen nog altijd dé manier om een partner te vinden, blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws uit 2016. Toch vinden steeds meer Vlamingen hun partner online: 13 procent. Van alle singles zou 42 procent weleens een digitaal datingkanaal gebruiken. Uit de recentste Digimeter van Imec, die jaarlijks peilt naar het media- en technologiegebruik in Vlaanderen, blijkt dat 13 procent ooit een Tinder-account heeft gehad, maar 6 procent heeft die intussen weer geschrapt. Tinder blijkt vooral populair bij twintigers: 15 procent van hen gebruikt de app maandelijks. Die cijfers liggen nog steeds een stuk lager dan in de VS, beaamt Elisabeth Timmermans, die aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam onderzoek voert naar mobiele datingapps. 'Naar de oorzaken blijft het gissen. Tinder is natuurlijk in Amerika ontstaan, dat kan al iets verklaren. Maar in Vlaanderen leven we ook een stuk geconcentreerder. Hier heb je nog veel andere manieren om een partner te ontmoeten: op café, in de bioscoop, in een club. Terwijl dat in sommige afgelegen gebieden in de VS veel moeilijker is.'

Delen Mannen willen seks, vrouwen iets duurzaams? Op Tinder telt dat niet.

Timmermans ontdekte in haar onderzoek nog andere verschillen tussen Vlamingen en Amerikanen. 'Bij ons zegt ongeveer de helft van de Tinder-gebruikers nooit af te spreken met een match, terwijl dat in Amerikaanse studies maar 30 procent is. Vlaamse gebruikers zien Tinder voor een groot stuk als een leuk tijdverdrijf. Het is makkelijk, gratis én er zit een soort spelelement in, dankzij het swipen. Bij elke match krijg je bovendien een soort dopamineshotje in je hersenen.'

Uit haar onderzoek bleek ook dat Vlaamse vrouwen op Tinder beter scoren dan mannen. 'Dat heeft vooral te maken met het feit dat zij zélf kieskeuriger zijn. Ze swipen zo weinig naar rechts dat de kans op een match groter wordt. Mannen beginnen dan weer vaker een gesprekje. Daaruit blijkt dat de traditionele gewoontes uit het offlinedaten ook online worden voortgezet.'

Maar eigenlijk zijn de verschillen tussen Vlaamse mannen en vrouwen op datingapps vrij klein, zo vertelt Lara Hallam, die aan de Universiteit Antwerpen onderzoek voert naar online daten. 'Het cliché wil dat mannen vooral uit zijn op seks en vrouwen op duurzame relaties, maar eigenlijk zien we daarin amper verschillen. Leeftijd blijft een belangrijker criterium. De jonge generatie is heel vertrouwd met onlinedaten, zij beschouwen het inderdaad als een leuk tijdverdrijf. Maar ook oudere Vlamingen vinden stilaan vaker de weg naar digitale datingkanalen.'

Bij de betalende datingsite Parship, marktleider in Europa, zien ze een spectaculaire groei in ons land, vertelt Chris Verlinden, directeur van de Belgische afdeling. 'België lag lange tijd achter op de VS, maar bijvoorbeeld ook tegenover Nederland. Dat had veel met aanbod te maken: vijftien jaar geleden waren hier amper of geen datingsites. Vlamingen zijn ook lang iets terughoudender geweest, maar nu is het taboe helemaal weg. Dat zie je ook aan het succes van tv-programma's als Blind Getrouwd en Matchmakers.' Het aantal Parship-leden stijgt in elke leeftijdscategorie, maar vooral de toename van jongeren is opvallend, vertelt Verlinden. 'Vandaag is 29 procent van onze nieuwe leden jonger dan 35. Dat heeft veel met de populariteit van Tinder te maken: dankzij die app is de drempel om je in te schrijven voor een betalende en "ernstige" datingwebsite nog kleiner geworden.'