'Vlamingen en Walen zijn tegen wil en dank verenigd in de Publi-zaken'

"Er zijn in België Walen en Vlamingen: er zijn geen Belgen", schreef Jules Destrée in 1912. Vandaag vinden veel mensen nog altijd dat ons land uit twee volkeren bestaat die in alles gescheiden zijn: de taal, de cultuur, de luchthaven van Zaventem, CETA, de Ardeense worst, het Gewestelijk ExpresNet, het nationaal stadium, de panda's...

...