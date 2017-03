"Vlaming betaalt te weinig voor fileleed en milieuvervuiling"

Van de schade aan het milieu, aan onze gezondheid of aan de economie die we berokkenen door ons te verplaatsen, betalen we soms amper de helft zelf. De rest van die kosten wordt gedragen door de maatschappij. Fietsers helpen de overheid dan weer te besparen, zo blijkt uit een studie van het Leuvense onafhankelijke studiebureau Transport&Mobility waarover de kranten van Mediahuis woensdag berichten.