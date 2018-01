Vlaanderen voert recordbedrag wapens uit

De Vlaamse wapenhandel bestaat vooral uit export van technologie, zoals beeldschermen en andere onderdelen voor militaire vliegtuigen of nachtkijkers voor geweren. Vorig jaar is voor 53,7 miljoen euro naar de VS geëxporteerd. Daarna volgen Brazilië en Indonesië.

'De cijfers schommelen van jaar tot jaar, maar dat heeft eerder met toevalligheden te maken', zegt Diederik Cops van het Vlaams Vredesinstituut. 'In 2015 veroorzaakte één grote bestelling een piek in de cijfers. Ook vorig jaar leidden enkele grotere deals met de VS tot een hoger totaal.'

Verhoudingsgewijs blijft de Vlaamse wapenexport in vergelijking met de Waalse erg klein.