Vlaanderen verklaart omgevingsvergunningsaanvraag Eurostadion ontvankelijk en volledig

Ghelamco besloot afgelopen zomer om de procedures voor de aanvraag van een milieu- en bouwvergunning voor het project stop te zetten en in plaats daarvan in het nieuwe systeem van de omgevingsvergunning te stappen. In het kader van het openbaar onderzoek zal Grimbergen het dossier ter inzage geven op het gemeentebestuur en een informatievergadering organiseren. De betreffende data worden binnenkort meegedeeld.

Een van de problemen in dit dossier is dat een definitieve beslissing over het lot van de buurtweg door Parking C al maanden uitblijft. Zolang Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege deze niet afgeschaft heeft kunnen er geen vergunningen worden uitgereikt. De Vlaams-Brabantse deputatie besliste dit voorjaar op voorstel van Grimbergen de buurtweg af te schaffen, maar een Grimbergs oppositielid ging hiertegen in beroep.