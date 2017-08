Vlaanderen smijt elk jaar 907.000 ton voedsel weg: 'Voedselverspilling is te goedkoop'

Vanuit zijn woonkamer heeft de Limburgse opbouwwerker Karel Bollen zicht op een jaarlijks weerkerend ritueel van voedselverspilling. De appels in de aangrenzende boomgaard rijpen tijdens de zomer om in het najaar af te vallen en weg te rotten. Het is voedsel dat verloren gaat maar nergens geregistreerd staat. Het telt niet mee in de statistieken die men nu probeert bij te houden van wat tussen boom en fruitschaal van de band rolt en vergist of verbrand wordt. Wereldwijd zou het over 1,3 miljard ton gaan. Zou, want nauwkeurige cijfers zijn er niet. Nadat het geoogst, geplukt of geslacht is, wordt voedsel uitgedrukt in geld en opbrengst, niet in gewicht.

...