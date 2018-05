Vlaanderen maakt 150.000 euro noodhulp vrij voor hongersnood in Congo

Uit een rapport van Unicef blijkt dat 3,8 miljoen mensen, onder wie 2,3 miljoen kinderen, in Kasai dringende humanitaire hulp nodig hebben. In de Congolese regio zouden 770.000 kinderen, minstens de helft van de kinderen jonger dan vijf jaar - ernstig ondervoed zijn. Maar liefst 400.000 van hen dreigen te sterven door ondervoeding.

Twee jaar geleden braken er gewelddadige conflicten uit in de zuidelijke Congolese provincie nadat de veiligheidstroepen de leider van een rebellengroep hadden gedood. Sinds enkele weken is het er rustiger, maar door de conflicten hebben families hun landbouwgronden niet kunnen bewerken. In sommige gebieden werden drie oogstseizoenen gemist waardor er grote hongersnood ontstond.

Vlaams minister-president Bourgeois besliste naar aanleiding van het Unicef-rapport onmiddellijk 150.000 euro vrij te maken voor de noodsituatie in Kasai. Bourgeois: 'Hiervoor zullen we samenwerken met Unicef dat al ter plaatse hulpprojecten uitvoert. Unicef intensiveert de distributie van voedsel naar gezondheidscentra en ziekenhuizen om ondervoede kinderen te behandelen en breidt zijn opleidingsactiviteiten voor gezondheidswerkers in de gemeenschap verder uit om de beste voedingspraktijken te bevorderen.'