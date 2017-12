Vlaanderen investeert in 2018 1,4 miljard euro in vlotter en veiliger verkeer

Jaar na jaar breekt Vlaanderen nieuwe filerecords. Tegenover die recordfiles wil Weyts naar eigen zeggen ook recordinvesteringen plaatsen. Minister Weyts zet een aantal cijfers op een rij. Zo staan er in de periode 2018-2020 1.349 mobiliteitsprojecten in de planning. In 2018 alleen gaat het om 1,4 miljard euro aan investeringen of 64 procent meer dan de 907 miljoen euro in 2014. In die 1,4 miljard euro zitten onder meer 520 miljoen euro aan investeringen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), 187 miljoen euro investeringen door de Vlaamse Waterweg en 235 miljoen euro investeringen door De Lijn.

De vele investeringen staan opgelijst in het Globaal Investeringsplan (GIP). Het is de eerste keer dat alle investeringen van de verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken samengevoegd worden in één geïntegreerd plan. Vroeger werkten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de waterwegbeheerders, De Lijn, het Departement MOW en entiteiten zoals de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) naast elkaar en stelden ze elk een eigen investeringsplan op.

Het gebeurde dan weleens dat de wegbeheerder de weg openbrak en dat de waterwegbeheerder een jaar na de voltooiing van die wegenwerken begon aan een brug. Weyts: 'Dankzij dit globale investeringsplan kunnen we de investeringen beter opvolgen en coördineren, om de hinder maximaal te beperken'.

Enkele blikvangers in het GIP zijn de 59 miljoen euro voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen, de 38 miljoen euro voor het verhogen van enkele bruggen over het Albertkanaal, de 28 miljoen euro voor de nieuwe spitsstrook in Wilsele, de 20 miljoen euro voor de nieuwe stationsomgeving in Gent en de 50 miljoen euro voor de langverwachte start van de werken op Linkeroever in Antwerpen, in het kader van de Oosterweelverbinding.