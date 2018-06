Vlaanderen erg kwetsbaar als verzwakking van de EU zich doorzet

Europa brokkelt af, in snel tempo. We hebben de brexit nog niet verwerkt of er stapelen zich al opnieuw donkere wolken op boven het azuur van de Middellandse Zee. De politieke situatie in Italië onderstreept opnieuw de kwetsbaarheid van de eurozone, terwijl de reactie van de noordelijke lidstaten wijst op toenemend wantrouwen en onbegrip. 'De beurzen zullen Italië wel leren hoe het moet stemmen', stelde de Duitse Eurocommissaris Günther Oettinger, waarop de Italianen de Duitse arrogantie en hegemonie op de korrel namen. Dan hebben we het nog niet eens over de turbulentie in Oost-Europa. De kruipende crisis van Europa zet zich voort en wij weten niet hoe we daarmee om moeten gaan.

...