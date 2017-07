'Vlaanderen doet minder tegen cybercriminaliteit dan Wallonië'

Daniëlle Vanwesenbeeck, of liever haar bedrijf Mastermail, werd zelf het slachtoffer van een cyberaanval.

'Ik ben dieper gaan graven in de materie', zegt ze aan De Zondag, 'en zie dat Wallonië meer moeite doet om zijn KMO's te beschermen. In het Vlaams parlement worden vragen daarover steevast afgeketst'. Het onderwerp is federale materie, werpt men daar tegen, en het klopt ook wel dat het strafrechtelijke aspect federaal wordt afgehandeld, maar, aldus Vanwesenbeeck, Vlaanderen kan meer doen inzake sensibilisering. 'Wallonië geeft bedrijven de kans om een digitale scan te laten doen, een test om uit te maken hoe veilig je bedrijf is'.

Zoiets zou ook in Vlaanderen moeten gebeuren, vindt ze. En dat hoeft, net zoals sensibilisering, niet veel te kosten.

1.500 euro

Volgens haar onderschat de Vlaamse overheid de problematiek. 'En dat is zo spijtig. Specialisten vertellen mij dat 40 à 45 procent van de bedrijven al eens slachtoffer was. En ik moet toegeven: ik dacht ook dat ik goed beveiligd was. Tot die ene verkeerde email geopend werd. Mijn bedrijf lag zes dagen plat'.

Ze betaalde 1.500 euro aan de criminelen. 'Dat zou ik nooit meer doen. Ik weet nu dat de CCU (Cyber Crime Unit van de politie, red.) specialisten in huis heeft. Wist ik dat toen, dan had ik mij tot hen gericht, en had ik nooit betaald.'