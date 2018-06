Vlaanderen blokkeert Brusselse decumul

Een debat op het scherp van de snee. Dat is het minste wat je kon zeggen van het debat in het Vlaams Parlement over een Brusselse decumul.

Waar gaat het over? In het Brussels Parlement ligt een voorstel voor dat via een aanpassing van de gemeentewet een volledige decumul invoert. Geen enkele schepen of burgemeester van één van de 19 Brusselse gemeenten zou nog in een parlement kunnen zetelen. Dat voorstel haalde begin juni niet de vereiste meerderheid langs Nederlandstalige kant. Open Vld, N-VA, CD&V en Vlaams Belang stemden namelijk tegen.

Maar er bestaat in Brussel de mogelijkheid het voorstel opnieuw voor te leggen na een afkoelingsperiode van 30 dagen. En dan is een meerderheid in de Nederlandstalige taalgroep niet meer nodig. Het gaat om het zogenaamde 'antiblokkeringssysteem' dat in het verleden werd ingevoerd om te verhinderen dat het Vlaams Blok/Belang de Brusselse instellingen zou blokkeren.

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V en ook oppositiepartijen Vlaams Belang willen absoluut vermijden dat de Brusselse decumulregeling nu zonder een Vlaamse meerderheid zou goedgekeurd worden. Ze schieten daarbij met scherp op de linkse oppositiepartijen Groen en SP.A. Volgens de meerderheidspartijen zetten SP.A en Groen de bescherming van de Vlamingen in Brussel op het spel. Zij vrezen ook dat daarmee de deur nu open staat om in de toekomst nog meer beslissingen door te voeren zonder Vlaamse meerderheid.

Bovendien zou de Brusselse regeling een discriminatie invoeren in het Vlaams Parlement zelf. De zes Brusselse verkozenen zouden namelijk niet meer mogen cumuleren terwijl hun 118 collega's dat wél nog zouden mogen.

Maar volgens oppositiepartijen SP.A en Groen gaat de discussie helemaal niet over de positie van de Nederlandstaligen in Brussel, maar om het verzet tegen de invoering van decumulregels. 'Door hier een communautaire discussie van te maken gaat u een discussie over deugdelijk bestuur uit de weg', zei SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. 'Blijkbaar is de afkeer van een cumulverbod groter dan het respect voor de autonomie van de deelstaten', aldus nog Vandenbroucke.

Ook volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska is Brussel perfect zelf bevoegd om de decumulplannen door te voeren. Dat blijkt volgens hem ook uit twee adviezen van de Raad van State. Volgens Rzoska zal de Brusselse decumulregeling net zorgen voor méér Vlaamse politici in Brussel en gebruiken de meerderheidspartijen het wapen van het belangenconflict enkel 'om hun eigen posten te beschermen'.

Fractieleiders Matthias Diependaele (N-VA), Bart Somers (Open Vld) en Koen Van den Heuvel (CD&V) struikelden over elkaar om de linkse oppositie aan te vallen en erop te wijzen dat het debat volgens hen helemaal niet gaat over de decumul op zich.

'Wat u zegt, is ronduit schandelijk. U wilt het probleem-Mayeur oplossen en u offert daarmee de beschermingsregels voor de Vlaamse minderheid in Brussel op', zo zei Somers aan Vandenbroucke. 'U staat hier om de arrogantie van de Franstaligen te verdedigen om Vlamingen in Brussel uit te sluiten van de besluitvorming', vulde zijn N-VA-collega Diependaele aan. En ook Koen Van den Heuvel nam Groen en SP.A in het vizier. 'Jullie gebruiken achterpoortjes om basisregels van het federale systeem te doorbreken.'

Uiteindelijk werd het belangenconflict goedgekeurd met de vereiste 75 procent van de stemmen. Daarvoor waren ook wel vijf stemmen nodig van oppositiepartij Vlaams Belang.

Met de goedkeuring van het belangenconflict in het Vlaams Parlement wordt de procedure in het Brussels Parlement met zestig dagen geschorst. Bedoeling is dat beide parlementen dan in overleg gaan en een oplossing zoeken. Komt er geen oplossing uit de bus, gaat de zaak naar de Senaat. Die moet dan een advies geven aan het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen. Het Overlegcomité heeft dan dertig dagen de tijd voor een beslissing.