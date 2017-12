Vlaanderen aanwezig op wereldtentoonstelling 2020 in Dubai, kostprijs: 2,31 miljoen euro

Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bekendgemaakt. Het zal de eerste wereldtentoonstelling zijn in een Arabisch land.

'Wereldexpo's zijn uitgegroeid tot een belangrijk commercieel, zakelijk en sociaal platform van globale omvang. Uit de evaluatie na afloop van Expo Milaan bleek dat er al een ruime belangstelling bestond bij het Vlaamse bedrijfsleven voor deelname aan de expo in Dubai', luidt het in een persbericht.

Het thema van Expo 2020 'Connecting Minds, Creating the future' met de drie subthema's Opportunity (opportuniteit), Mobility (mobiliteit) en Sustainability (duurzaamheid) sluit volgens Bourgeois aan bij de doelstellingen van de toekomstvisie van de Vlaamse regeringen bij de internationaliseringsstrategie 'Vlaanderen Versnelt!'.

Bourgeois meldt nog dat een nieuwe samenwerkingsstructuur op poten is gezet om tegemoet te komen aan de herhaalde kritiek van het Rekenhof op de werking van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstelling. Het ging onder meer over problemen in de boeking van ontvangsten en uitgaven en het verlies van een bestelling bedorven chocolade bij de vorige tentoonstelling in Milaan.