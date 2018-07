Vlaamsevlaggenzwaaiers: 'Tonen waar je voor staat, is in Vlaanderen taboe'

Sinds de start van het WK voetbal is er in Vlaanderen haast geen straat meer te vinden waar niet de Belgische driekleur uithangt. Voor hun boek Het Merk België vroegen marktonderzoeker Jan Callebaut en journalist Wouter Verschelden vorig jaar 800 landgenoten naar hun 'Belgisch gevoel'. En wat bleek? De Vlamingen zijn zowaar enthousiaster over de federale staat dan de Walen. De verklaring ligt volgens Callebaut paradoxaal genoeg bij de N-VA: 'Een partij die pleit voor een onafhankelijk Vlaanderen maakt België sterker door federaal mee te besturen', verklaarde hij in De Tijd.