Vlaamse Volksbeweging waarschuwt N-VA voor 'doodlopend straatje'

Bart De Valck, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), vraagt in een persmededeling duidelijkheid over de langetermijnvisie van N-VA, nu blijkt dat de partij niet met een uitgesproken communautair programma naar de federale verkiezingen zal gaan. 'Daarom zal de VVB met de N-VA nauwer dan ooit contact houden om de partij te wijzen op de gevaren van het doodlopende straatje dat ze dreigt in te slaan,' klinkt het.

De VVB-voorzitter toont begrip voor de beslissing van Bart De Wever. Dat N-VA het Vlaamse lot niet in eigen handen heeft, klopt, aldus De Valck. 'Geen enkele grote stap in de communautaire verhoudingen in dit land kwam tot stand zonder een concrete aanleiding, meestal in de vorm van een of andere uitgesponnen crisis in het Belgische huishouden.' Dat de partij wil inzetten op haar breedst toegankelijke beleidspunten, krijgt eveneens bijval. 'Zijn partij wil politiek en electoraal cashen op economische successen en op een straf veiligheids- en immigratiebeleid. Ook daarin heeft de N-VA-voorzitter, als partijman, groot gelijk.'

Maar tegelijk ziet De Valck op lange termijn geen succes in die strategie. De bondgenootschappen tussen de Franstalige partijen zullen altijd sterker zijn dan levensbeschouwelijke verwantschappen tussen Vlaamse en Franstalige liberalen en tussen Vlaamse en Franstalige christendemocraten, zegt De Valck. 'Een verdere verzegeling van de communautaire diepvries betekent dat het mollenwerk van Franstalige politieke partijen in Brussel en Vlaams-Brabant ongestoord kan verdergaan.'

De voorzitter van de VVB verwijst ten slotte ook naar het 'Witboek Vlaamse Staatsvorming', een project waarmee de VVB in 2019 wil uitpakken. Het witboek moet als het ware een blauwdruk worden van de weg naar Vlaamse onafhankelijkheid, onder meer door de belangrijkste pijnpunten van het federale model uit te lichten de voordelen van een onafhankelijk Vlaanderen te beschrijven.