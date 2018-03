Vlaamse stroomfactuur helft duurder dan Brusselse

De energieprijzen zijn in ons land vorig jaar bovendien meer gestegen dan in de buurlanden. Plus 9,9 procent in België tegenover gemiddeld 4,1 procent bij onze buren. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Prijzenobservatorium dat De Standaard kon inkijken. Duurdere diesel, stookolie voor verwarming en vooral elektriciteit maakten het verschil.

In België steeg de elektriciteitsprijs in 2017 net geen 8 procent tegenover 1,2 procent in de buurlanden. De enige troost is dat de prijsstijging van vorig jaar lager lag dan in voorgaande jaren. In 2016 was er een toename met 28 procent, in 2015 met bijna 12 procent.

De prijsstijging blijkt vooral in de hand gewerkt door Vlaanderen.

Het Prijzenobservatorium stelt daarnaast onder meer vast dat winkelen in een supermarkt in onze buurlanden tot twaalf procent goedkoper is dan bij ons.