Vlaamse runderslachthuizen moeten een tandje bijsteken

Onderzoekers van Thomas More stelden bij aangekondigde controles in 31 slachthuizen geen grote of systematische schendingen van dierenwelzijn vast. Toch zien ze in elke fase van het verwerkings­proces stevige tekortkomingen. Zo is de bedwelming van de dieren 'niet 100 procent': zeven van de elf runderslachthuizen slaagden er niet in om alle runderen bij een eerste schot het bewustzijn te doen verliezen.

Alle onderzochte slachthuizen gebruikten ook een elektrische prikkelaar om runderen vooruit te drijven. Die prikkelaars zijn niet verboden, maar het gebruik ervan is alleen als laatste middel toegelaten.

De onderzoekers vinden de slachthuizen daarnaast te luid en klagen ook de confrontatie met bloed, bloederig water en het zien van dode karkassen door levende dieren aan. 'Dit rapport toont aan dat de slachthuizen effectief inspanningen leveren om het dierenwelzijn op duurzame wijze te verankeren', reageert Michael Gore, topman van de beroepsvereniging van slachthuizen Febev, in De Standaard. 'Zoals in elke doorlichting zijn er verbeterpunten. Die zaken zijn op zich relatief vlot op te lossen.'

Onafhankelijk Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum wijst erop dat het feit dat de controles vooraf werden aangekondigd, tot vertekening kan leiden.