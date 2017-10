Vlaamse regering zet licht op groen voor werk- en zorgtrajecten

'Mensen met medische, mentale, psychische of sociale problemen hebben het vaak erg moeilijk op de arbeidsmarkt,' legt minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) uit. 'Vanuit verschillende beleidsdomeinen hebben we allemaal instrumenten om hen te helpen, maar tot vandaag werkten die te vaak naast elkaar.

'Door de werk-zorgtrajecten zetten we expertise samen en zullen we alle werkzoekenden, hoe bijzonder ook hun persoonlijke problematiek, op korte of middellange termijn gericht kunnen toeleiden naar betaalde arbeid, of zinvolle arbeidsmatige activiteiten, of de gepaste zorg. Tegelijk werken aan de zorgnoden en de arbeidscompetenties biedt een grotere kans op slagen'.

Tijdens het werk- en zorgtraject van maximaal 18 maanden volgt de deelnemer een stage en is er zorgbegeleiding bij bijvoorbeeld een welzijnsvoorziening, een psychiatrisch ziekenhuis of een OCMW en begeleiding naar werk door VDAB of een van haar partners.

Voor sommige mensen zal hun werk- en zorgproblematiek zo groot zijn dat duidelijk wordt dat ze op korte of middellange termijn niet meer betaald aan de slag kunnen gaan. Voor hen is er het zogeheten 'Geïntegreerd Breed Onthaal', dat hen de weg moet wijzen in de zorg of naar 'arbeidsmatige activiteiten'. Dat zijn vrijwillige activiteiten die de betrokkenen moeten helpen hun leven meer structuur te geven of zichzelf te ontplooien.

Voor sommigen onder hen kan dit een springplank zijn naar werk. 'Een deel van deze mensen zal op termijn kunnen doorstromen naar de sociale economie. Voor hen wordt extra begeleiding voorzien', zegt minister van Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA).

Voor die arbeidsmatige activiteiten (AMA) komen er volgend jaar 3.800 plaatsen. 'We hebben de ambitie om de komende jaren 7.750 plaatsen voor AMA te creëren in de social profit, profit en sociale economie', zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).