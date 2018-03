Vlaamse regering sluit financieringsovereenkomst met BAM voor Oosterweel

De Vlaamse regering heeft de financieringsovereenkomst met de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) voor het Oosterweelproject goedgekeurd. De BAM leent 3,6 miljard euro van de Vlaamse overheid en zal dat bedrag over 35 jaar terugbetalen met de inkomsten van de geplande tolheffing. Vlaams minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein: 'Dankzij haar goede rating kan Vlaanderen aan gunstigere voorwaarden lenen dan als de BAM zelf de markt zou moeten opgaan. We maken in onze overeenkomst met de BAM duidelijke afspraken voor de toekomst, zodat we voldoende zekerheid inbouwen voor beide partijen.'

De goedkeuring van de financieringsovereenkomst met de BAM komt een dag nadat de Europese Investeringsbank (EIB) een lening van een miljard euro aan de Vlaamse overheid heeft toegezegd voor het Oosterweelproject.

Wat staat er in de overeenkomst tussen de BAM en de Vlaamse overheid?

De BAM gaat voor de bouw van Oosterweel bij de Vlaamse overheid een lening aan van 3,6 miljard euro. De BAM moet die lening binnen de 35 jaar na de oplevering van de werken terugbetalen. Dat zal gebeuren met de inkomsten uit de geplande tolheffing. Gezien die lange looptijd van de lening zal de overheid zichzelf tussentijds moeten herfinancieren.

Om dit herfinancieringsrisico in te dekken hebben de Vlaamse overheid en de BAM een rentemarge afgesproken van 1 procent boven de OLO-rente (de rente waaraan obligaties van de Belgische staat uitgegeven worden). In ruil voor deze marge is BAM verzekerd van een vaststaande rentekost.

Tommelein: 'We kijken vooruit en houden in onze financieringsovereenkomst nu al rekening met eventuele risico's bij de herfinanciering. Met de afgesproken rentemarge is de Vlaamse overheid zeker dat de herfinanciering betaalbaar is. Tegelijk is de rentekost voor de BAM stabiel en haalbaar over heel de looptijd van de lening.' Volgens de Open Vld-minister heeft de regering een 'solide financieringsovereenkomst gesloten met de BAM'. 'Dankzij onze goede rating kunnen we aan gunstigere voorwaarden lenen dan als de BAM zelf de markt zou moeten opgaan.'