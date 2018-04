Vlaamse regering kent De Warande nieuwe renteloze lening toe

Dat schrijft De Tijd woensdag.

De vzw De Warande is een Vlaamse zakenclub die evenementen organiseert om de Vlaamse aanwezigheid in Brussel te versterken. Het is niet voor het eerst dat Vlaanderen De Warande geld toestopt. Bij de oprichting in 1987 kreeg de zakenclub een renteloze lening van 30 miljoen frank (omgerekend 750.000 euro) om haar gebouw in Brussel, het statige Hotel Empain aan het Warandepark, te renoveren.

Die som moest normaal na vijf jaar worden terugbetaald, maar de regering heeft de lening keer op keer verlengd. Op die gulle regeling kwam enkele jaren geleden scherpe kritiek in het Vlaams Parlement.

Verschillende parlementsleden hekelden dat de regering in tijden van besparingen een 'schaamteloze' lening gaf aan een 'rijkemansclubje', en die dan feitelijk zelf terugbetaalde door lidmaatschappen aan te kopen.

De renteloze lening wordt namelijk vereffend door jaar na jaar het Warande-lidmaatschap van 50 à 60 Vlaamse ministers, kabinetschefs en topambtenaren aan te rekenen. Eind vorig jaar werd zo de laatste schijf van 20.000 euro afgeboekt en was de lening na 30 jaar afbetaald.

De Vlaamse regering kent de vzw nu een nieuwe renteloze lening toe voor een periode van twintig jaar. Gedelegeerd bestuurder Katja Borgerhoff zegt in De Tijd dat het niet om een renteloze lening gaat. 'Dit is een voorafbetaling op het lidmaatschap dat hoge Vlaamse ambtenaren wordt toegekend. Wij zijn voor hen het verlengde van hun kantoren en ontmoetingsplaatsen geworden'.