Vlaamse regering keert principe over toegankelijkheid bossen om

Minister Schauvliege kondigde eind november al aan dat ze wilde sleutelen aan de toegankelijkheid van de openbare bossen. Momenteel mogen bezoekers in die bossen enkel lopen waar het is toegestaan, met name op wegen en paadjes of in speelzones. Dat principe wordt nu omgekeerd. In de regel zijn de openbare bossen overal toegankelijk, behalve waar het expliciet verboden wordt, bijvoorbeeld op plaatsen waar om ecologische redenen extra bescherming nodig is.

De onbeperkte toegankelijkheid geldt wel enkel voor voetgangers (en bij uitbreiding rolstoelgebruikers of fietsers jonger dan 9 jaar). Maar andere groepen, zoals bijvoorbeeld langlaufers en joggers, moeten wel op de aangeduide wegen en paden blijven.

'Ik wil een grotere natuurbeleving toelaten, het struinen in de natuur en het extensief spelen in het groen opnieuw mogelijk maken. De gezondheid van de burgers, en in het bijzonder van de jeugd, wordt bevorderd door hen dichter bij de natuur te brengen. Natuurlijk zullen wij waken over het evenwicht tussen de principiële toegankelijkheid en de draagkracht van de natuur', aldus minister Schauvliege.

De CD&V-minister besliste ook om de subsidies voor de aankoop van te bebossen gronden op te trekken. Momenteel bedraagt die subsidie maximaal 2,5 euro per vierkante meter en maximaal 60 procent van de totale aankoopsom. De nieuwe tarieven bedragen 3,5 euro per vierkante meter en maximaal 80 procent van de totale aankoopsom.

'Aan overheden, burgers en vennootschappen die bossen willen aanplanten op gronden die bestemd zijn als bosgebied, biedt deze regeling een extra stimulans. Zo wil ik versneld een duurzame bosuitbreiding realiseren op een daartoe gepaste grond', licht Schauvliege haar beslissing toe.