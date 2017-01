Vlaamse regering bereikt akkoord over onderwijshervorming

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van het secundair onderwijs, met name over de 'matrix' of de reorganisatie van de studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Net als in het oorspronkelijke akkoord zou er sprake zijn van acht studiedomeinen, al zijn er verschuivingen.

Eind mei 2016 bereikte de regering-Bourgeois een eerste akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Dat akkoord bevatte ook een voorstel voor de reorganisatie van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, de veelbesproken 'matrix'. Die matrix moet een transparanter en rationeler aanbod opleveren. Enerzijds worden de studierichtingen opgedeeld in acht domeinen, zoals Taal & Cultuur en Economie & Organisatie. Binnen iedere studierichting wordt nog een opdeling gemaakt, afhankelijk van het doel van de studies:

Studierichtingen die voorbereiden op doorstroom naar het hoger onderwijs

Studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt

Studierichtingen met dubbele finaliteit, die beide opties openlaten-

Acht domeinen in plaats van vijf

Na een uitgebreide consultatieronde met het onderwijsveld en een moeizame discussie in de schoot van de regering is er nu dus een akkoord, dat later op de middag wordt toegelicht. Uit een voorlopige tekst die vrijdag uitlekte via De Tijd blijkt dat de regering het aantal geplande studiedomeinen op acht zou houden. Daarmee zouden de ministers niet ingaan op het voorstel van de onderwijsverstrekkers om naar vijf domeinen te gaan. Er komen wel bijsturingen.

De acht toekomstige domeinen zijn: Taal & Cultuur, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), Kunst & Creatie, Land- en tuinbouw, Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn, Sport en Voeding & Horeca.

Later volgt een persconferentie, die hieronder live te volgen is: