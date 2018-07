Vlaamse regering bereikt akkoord over afvalplan

De Vlaamse regering heeft haar superministerraad afgerond. Na een marathonvergadering van zo'n 20 uur, met links en rechts een onderbreking, hebben de ministers van de regering-Bourgeois zich door de zowat 180 agendapunten geworsteld.

De regering-Bourgeois kan dus de zomer in met een reeks akkoorden in sleuteldossiers, gaande van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (beter bekend als de 'betonstop') tot het Vlaamse Klimaat- en Energieplan, het decreet basisbereikbaarheid en... het afvalplan. Dat laatste dossier stond officieel niet op de agenda, maar werd onder druk van Open Vld en N-VA toch besproken.

Afvalplan

Er is een akkoord bereikt over een 'ambitieus afvalplan' met een ruim pakket aan maatregelen, gaande van een verbod op het gebruik van plastic (wegwerp)zakjes, zoals onder meer het verplichte gebruik van herbruikbare bekers op evenementen en scherpe doelstellingen voor de industrie.

Statiegeld

Wat de invoering van het statiegeld op blikjes en plastic flessen betreft, is een compromis bereikt. Ter herinnering: CD&V was voor de invoering van statiegeld, N-VA en Open Vld zagen het niet als dé oplossing voor het zwerfvuilprobleem. Er is afgesproken dat er eerst enkele proefprojecten met een soort beloningssysteem komen, een beetje naar het voorbeeld van Brussel en Wallonië. En als de industrie haar doelstellingen niet zou halen, komen er boetes en een mogelijk veralgemeende invoering na een evaluatie in 2023.

Betonstop

Ook over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) of de 'betonstop' is dus een akkoord bereikt, net als over de boskaart. Dat is geen echte kaart meer, maar veeleer een set aan criteria voor de bescherming van de meest kwetsbare zonevreemde bossen.

Energie

In het Vlaamse Klimaat- en Energieplan zit dan weer een pakket maatregelen waarmee Vlaanderen tegemoet wil komen aan de Europese doelstellingen tegen 2030. Het energieverbruik van gebouwen, de industrie en transport moet daarbij fors omlaag, terwijl het aandeel hernieuwbare energie omhoog moet. In dit pakket zitten een aantal opvallende ingrepen. Zo mogen er vanaf 2021 geen nieuwe mazoutketels meer verkocht worden en worden nieuwe verkavelingen vanaf 2021 ook niet meer aangesloten op het aardgasnet. Verwarmen via warmtepomp of aansluiting op een warmtenet wordt dan de norm.

Om het aandeel hernieuwbare energie op te krikken moeten er op een periode van tien jaar ook 12,6 miljoen zonnepanelen bij komen, dat zijn er omgerekend twee per Vlaming.

Kilometerheffing

Voorts zijn de Vlaamse ministers het eens geraakt over de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Daarbij zal het tarief variëren naargelang de plaats en het tijdstip waarop men zijn auto gebruikt. De heffing komt in de plaats van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV). De concrete uitwerking en invoering wordt wel overgelaten aan de volgende Vlaamse regering.

Bourgeois tevreden

Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert tevreden op het zomerakkoord: "We hebben onder andere een belangrijk akkoord kunnen sluiten over een aantal bepalende dossiers voor de omslag naar een proper, duurzaam en koolstofarm Vlaanderen. Zo is er een akkoord bereikt over onder andere het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Vlaams Energie- en Klimaatplan, Luchtkwaliteitsplan, Verpakkingsplan en Decreet Basisbereikbaarheid".