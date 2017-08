Vlaamse politieke partijen wapenen zich voor electorale marathon

De zakenkrant keek de vorige maand gepubliceerde jaarrekeningen van 2016 van de zeven Vlaamse partijen in. Vorig jaar konden ze sparen omdat er geen verkiezingen waren, maar in 2018 volgen de gemeenteraadsverkiezingen en in 2019 de federale en regionale stembusgang.

De electorale spaarpot groeide met 44 procent aan tot 16,2 miljoen euro. Sp.a voegde er 1,1 miljoen euro aan toe (+33 procent) tot 4,4 miljoen en heeft daarmee het grootste bedrag. Op twee volgt CD&V met 4,3 miljoen euro, voor N-VA met 3,25 miljoen euro.

En dan zijn er de cash en geldbeleggingen. Hier spant N-VA de kroon met 18,5 miljoen euro. De andere partijen volgen op afstand: CD&V is tweede met 14,2 miljoen euro, sp.a derde met 14 miljoen. N-VA is ook de rijkste partij, met een balanstotaal van 39 miljoen euro.

Bovendien kocht N-VA het Brusselse partijhoofdkwartier en verhuurt het de helft van het gebouw, goed voor jaarlijks bijna 1 miljoen euro huurinkomsten. CD&V is opnieuw de nummer twee op ruime afstand met 16,5 miljoen euro. Tot slot kregen de Vlaamse partijen vorig jaar ruim 41 miljoen aan overheidssubsidies.