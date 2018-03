Vlaamse partijvoorzitters kruisen degens over mobiliteit en arbeidsmarkt

De oppositiepartijen hebben geen hoge pet op van het mobiliteitsbeleid van de huidige regering. Groen-voorzitter Meyrem Almaci betreurt dat het mobliteitsbudget dat de regering wil invoeren er enkel is voor wie recht heeft op een bedrijfswagen. 'Mobiliteit moet een recht op mobiliteit zijn'.

Sp.a-voorzitter John Crombez wees op de miljardenfactuur van de files voor de bedrijven. 'Er is een combinatie nodig van meer openbaar vervoer en het ontraden van de auto. Met cash for cars (regeringsmaatregel waarmee wie nu een bedrijfswagen heeft die kan inruilen voor cash) zullen we er niet komen'.

'Door salariswagens af te nemen, neem je salaris af', repliceerde Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. Volgens haar is er mag het loonkostprobleem niet op een hoop gegooid worden met het mobiliteitsprobleem. N-VA-voorzitter Bart De Wever zei dat het probleem van de vele bedrijfswagens er kwam omdat verloning te duur was. 'Je kan dat niet in één keer aanpakken, dus moeten we cash of cars en het mobiliteitsbudget een kans geven'.

Meer mobiliteit subsdiëren, vindt De Wever geen goed idee. 'Dan maak je het probleem nog groter'. Kan een congestietaks soelaas brengen? 'Dat gaat eigenlijk over het rekeningrijden', zei De Wever. 'Ik denk dat we daar onvermijdelijk zullen eindigen, ook al is dat bij de bevolking niet populair'. Dat zal deze legislatuur zeker niet gebeuren, zei de N-VA-voorzitter. 'Een regering zal dat invoeren, maar niemand gaat daar campagne rond voeren'.

CD&V-voorzitter Wouter Beke vindt dat het om 'slim rekeningrijden' moet gaan, waarbij rekening gehouden wordt met het aanbod aan alternatieven. 'In West-Vlaanderen en Limburg is het moeilijk om mensen op de trein te krijgen, want daar rijdt in de helft van de gemeenten geen trein'. Hij benadrukte dat Vlaanderen zich niet beperkte tot de 'Vlaamse ruit' (waar de verkeerscongestie het grootst is), en dat ook West- en Oost-Vlaanderen en Limburg economische kansen moeten krijgen.

Het circulatieplan in Gent kwam ook ter sprake. Almaci zei dat dit driemaal voor winst zorgt: minder ongevallen, meer fietsers en schonere lucht. 'Er is hier veel negatieve spinning over: er is ruimte om te ondernemen en voor de mobiliteit van de toekomst'. De Wever zegt dat hij mensen wil 'verleiden' om de auto in te ruilen voor andere vervoersmodi, maar dat hij ze niet wil dwingen. 'Wat we nooit gaan doen, is de auto uit de stad dwingen, dan wordt je een provinciale stad. Een stad heeft ook een functie en is geen oase van provinciale rust'.

Arbeidsmarkt

Tweede thema tijdens het debat was de krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks het hoge aantal vacatures, blijven veel mensen, ook veel jongeren, werkloos. Sp.a pleit voor een basisbaan, waarin alle jongeren de garantie op een job of een opleiding hebben. Volgens Crombez wordt al te vaak gezegd dat wie geen werk heeft daar zelf schuld aan heeft. N-VA-voorzitter De Wever ziet geen heil in nieuwe gesubsidieerde jobs. 'Been there, done that, failed'.

Groen-voorzitter Almaci vindt dat het probleem van discriminatie op de arbeidsmarkt niet herleid mag worden tot een 'attitudeprobleem' bij allochtone jongeren. 'Het is niet normaal dat een hooggeschoolde allochtoon minder makkelijk werk vindt dan een autochtone jongere met een diploma secundair onderwijs', zei ze. Groen wil echte praktijktesten.

N-VA-voorzitter De Wever erkent dat er een probleem van discriminatie bestaat. Hij is niet tegen praktijktesten als er een directe aanleiding is, bijvoorbeeld na concrete klachten. Een veralgemening zou er volgens hem voor zorgen dat er vacatures zouden verdwijnen.