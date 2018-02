Vlaamse parlementsleden voelen zich gemuilkorfd

Het Vlaams Parlement telt dertien vaste commissies. Vorig jaar wezen de voorzitters 21 procent van de vragen af. En in sommige commissies slonk de kans op een vraag in de laatste drie maanden heel sterk. Vooral in de commissie Wonen (59 procent onontvankelijk) en de commissie Mobiliteit (70 procent).

Is er een probleem? Onder anderen Mercedes Van Volcem (Open Vld), lid van de commissie Wonen, vindt van wel. 'In de commissie Wonen is het erg. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. (...) In de vorige legislatuur had ik nooit problemen. Toen was Jan Penris (Vlaams Belang) voorzitter. Nu zijn zowel voorzitter (Lorin Parys) als de minister (Liesbeth Homans) van de N-VA.'

Er wordt geopperd om de regels aan te passen: de commissievoorzitter en de betrokken minister zouden beter niet van dezelfde partij zijn. Maar de N-VA vindt dat geen goed plan. Parlementsvoorzitter Jan Peumans reageert dat te veel vragen het debat niet ten goede komen.