Vlaamse kinderen zien als enigen kinderbijslag niet stijgen

Het is FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag, dat op het nakende verschil wijst. Het zal een eerste keer merkbaar zijn bij de uitbetaling op 30 juni voor ouders uit de publieke sector en op 8 juli voor werknemers en zelfstandigen, luidt het. Het verschil is een gevolg van de zesde staatshervorming, die van de kinderbijslag een regionale bevoegdheid maakte.

Daardoor kunnen de Vlaamse en de Duitstalige gemeenschap, het Waals gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in Brussel elk onafhankelijk beslissen over het bedrag dat wordt toegekend.

Oppositiepartij Groen ziet in de evolutie een bevestiging van haar kritiek op de Vlaamse kinderbijslag. "Het was al duidelijk dat het nieuwe model van de Vlaamse regering de toets met de realiteit niet doorstaat", stelt Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt. "Daarbovenop moeten gezinnen elk jaar tot 90 euro per kind inleveren door de niet-indexering van de kinderbijslag. Het nieuwe model rammelt dus aan alle kanten, en moet helemaal herzien worden", aldus Van den Brandt.

"Vlaamse kinderen staan er nu slechter voor dan Waalse en Brusselse. Wat we zelf doen, doen we duidelijk niet beter", besluit het Groen-parlementslid.