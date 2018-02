Vlaamse consulenten deradicalisering: 'Ook in Deradex zitten mensen met een heel mooie binnenkant'

In mei 2016 keurde de Vlaamse Regering het actieplan 'Aanpak van radicalisering binnen de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden' goed. Voor de uitvoering ervan werden twee consulenten aangeworven voor de aanpak van radicalisering in de gevangenissen. Het ging om ervaren krachten. Caroline (*) is een criminologe met een grote expertise op het vlak van radicalisering achter de tralies. Politoloog Amir is een Vlaamse moslim die eerder op de deradicaliseringsdienst van een Vlaamse centrumstad meedraaide.

...