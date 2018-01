Vlaams Parlement heeft geen aanvraag gekregen van Puigdemont voor eedaflegging

De kwestie is intern aangekaart in het Vlaams Parlement. Puigdemont heeft geen aanvraag ingediend en zou daar ook geen plannen voor hebben. Er is ook geen sprake van een uitnodiging door een van de fracties uit het Vlaams Parlement.

Nu blijkt dat er door Puigdemont helemaal geen aanvraag is ingediend en dat er ook geen intenties zijn om dat te doen.

Afgelopen weekend berichtte het Spaanse persagentschap EFE dat Puigdemont met N-VA onderhandelde over de mogelijkheid om zijn inhuldigingsspeech morgen vanuit het Vlaams Parlement te geven. Op VTM noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever dat bericht 'niet juist'. Volgens hem was het aan het Bureau van het Vlaams Parlement om te oordelen over een eventuele aanvraag van Puigdemont. Vanuit het Vlaams Parlement klonk er meteen kritiek op de piste. Open VLD-fractieleider Bart Somers drong bij parlementsvoorzitter Jan Peumans ook aan op duidelijkheid.

Nu blijkt dat er door Puigdemont helemaal geen aanvraag is ingediend en dat er ook geen intenties zijn om dat te doen. Daarmee lijkt de piste helemaal van de baan.