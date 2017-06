Vlaams minister van Sport Muyters verdedigt beleid: 'Verschil met Wallonië niet toevallig'

Eerder dit jaar getuigden verschillende Vlaamse judoka's over seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik door topcoach D.B. Gevraagd door De Zondag hoe dat aangepakt wordt, antwoordt Vlaams minister voor Sport Philippe Muyters (N-VA) dat Vlaanderen al ver staat in de strijd tegen het probleem.

Zo koppelt de minister sinds begin dit jaar twintig procent van de subsidies aan goed bestuur, met inbegrip van een juiste aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

'Wie niet over een meldpunt of een tuchtprocedure beschikt, kan een deel van zijn subsidies verliezen', aldus Muyters. 'Wij zijn trouwens samen met Engeland de eerste regio die subsidies laat afhangen van een code van goed bestuur.'

'Dit thema is al vijf jaar een aandachtspunt voor mij', vervolgt Muyters. 'En we staan al ver, echt waar. Er is een vlaggensysteem voor de clubs met codes van groen tot zwart, wat kan en wat niet kan. Ethiek is een thema op de trainerscursussen. (...) Maar wie het niet goed meent, moet eruit.'

Verschil met Wallonië

De sterke prestatie van België op de Olympische Spelen in Rio vorig jaar is volgens Muyters ook nog de verdienste van Vlaanderen, en niet zozeer van Wallonië. 'Dat verschil met Wallonië is niet toevallig.'

Ten slotte wil Muyters ook nog een verandering in de verloning voor profatleten. Zo worden die door Sport Vlaanderen (het voormalige Bloso, nvdr.) betaald volgens hun diploma, en niet op basis van prestaties. Volgens Muyters is er echter geen draagvlak voor een omschakeling. 'Ik blijf dat aankaarten', klinkt het nog.