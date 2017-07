Vlaams huurdersplatform: 'Houd huurwaarborg op twee maanden'

Op de laatste dag voor de vakantie beslist de Vlaamse regering over de eventuele verhoging van de huurwaarborg. Minister van Sociale Zaken Liesbeth Homans (N-VA) pleit al langer om de huidige termijn van twee maanden te verhogen naar drie maanden, en dat om de verhuurder te beschermen. CD&V is het voorstel op haar beurt niet genegen.

Joy Verstichele van de Vlaamse Huurdersplatform vindt een verhoging geen goed idee, zo zei hij deze ochtend op Radio. 'We weten uit onderzoek dat momenteel vier op de tien huurders het moeilijk heeft om de huurwaarborg zomaar op tafel te leggen. Als die wordt verhoogd tot drie maanden huur, dan gaat dat aantal alleen maar stijgen. Er zullen bovendien nieuwe toegangsvoorwaarden ontstaan die huren zullen bemoeilijken.'

Het huurdersplatform vindt dat er een structurele oplossing moet komen om het probleem aan te pakken. 'We willen een globaal systeem met een globaal huurwaarborgfonds. Daardoor hebben we minder administratieve last, en houden we dus meer over. Dat maakt dat we een meer gerichte aanpak zouden kunnen hanteren, wat meer duidelijkheid brengt voor iederen. We moeten weg van de huidige selectieve maatregelen', zegt Verstichele.

'Dat betekent natuurlijk niet dat we de verhuurder niet willen beschermen. Maar de eigenaars hebben al meermaals aangegeven dat de huidige procedures toch goed werken. Als er een huurachterstand is of er zijn kosten aan het pand, dan moet de huurder daar nu al voor instaan. Dus waarom de waarborg verhogen?,' klinkt het.