Vlaams, groen en strategisch: hoe de N-VA het kabinet-Schauvliege ondermijnt

Na eindeloos gepalaver werden eind 2016 de krachtlijnen goedgekeurd van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) - in de volksmond de 'betonstop' geheten. Vandaag is liefst 14 procent van de Vlaamse grond verhard, wat tot steeds meer wateroverlast leidt. Elke dag wordt bijkomend 6 hectare klaargemaakt voor menselijke activiteiten, 2,5 hectare daarvan wordt verhard. De bedoeling is dat er tegen 2025 nog maar 3 hectare per dag wordt aangesneden en tegen 2040 niets meer. Wie wil bouwen, zal dat in bestaande woonkernen moeten doen. Mensen met bouwgronden op het platteland zullen die moeten ruilen tegen bouwprojecten in een woonkern, of zullen vergoed worden voor de financiële schade die ze lijden als gevolg van de bestemmingswijziging.

